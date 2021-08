Din ce este făcută masca anti-COVID care ucide virusul Cercetatorii de la Universitatea Nationala Autonoma din Mexic (UNAM) au creat o masca folosind argint si cupru, elemente dispuse in nenostraturi, care neutralizeaza SARS-CoV-2, coronavirusul ce cauzeaza Covid-19. In cazul in care concentratia virala este mare, virusul dispare in proportie mai mare de 80% in decurs de opt ore, iar daca incarcatura virala este scazuta, in doua ore nu mai este detectat ARN-ul virusului, potrivit anuntului facut joi de UNAM. Masca realizata de universitate este botezata SakCu. Sak inseamna argint in limba mayasa, iar Cu este simbolul chimic pentru cupru. „La contactul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

