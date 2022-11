Din ce a trăit Nicu Covaci după ce a părăsit România: ”Am reparat motociclete la o reprezentanță Suzuki” Nicu Covaci omul cu cea mai frumoasa poveste din muzica rock romaneasca, a implinit anul acesta 75 de ani și 60 in trupa ce a moștenit-o, Phoenix. Formația noastra unica de a carei continuitate muzicianul a fost și este responsabil. Cei care il descopera pe Nicu afla cu suprindere ca este un artist polivalent care, cand lasa chitara jos, arunca puțina culoare pe șevalet, spații neconvenționale- pereți ori spații gigant dar și mecanic bun, priceput la motociclete. Insa arta plastica i-a facut viața ușoara din momentul in carea hotarat sa se mute in Occident. Viața neștiuta a artistului in Germania:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

