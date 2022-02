Din 18 februarie: Invitație la ”Național”, în Sala ”Ion Caramitru” la fabulosul ”Dineu cu proști” Teatrul Național București anunța ca ”Dineu cu Proști” de Francis Veber, regizat de Ion Caramitru, revine pe scena. ”In zilele de 18, 19 si 20 februarie 2022, de la ora 20.00, la Sala “Ion Caramitru”, acest fabulos succes de casa al Teatrului National din Bucuresti, situat in fruntea topului la vanzari vreme de peste un deceniu, este din nou pe afis”. In calitatea lui de interpret al rolului principal – Francois, gogomanul gogomanilor, sarmantul si incorigibilul gafeur – Horațiu Malaele a dorit sa nu se intrerupa destinul scenic al acestei montari si a propus ca rolul Pierre sa fie preluat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Cel mai longeviv spectacol al Teatrului National „I.L.. Caragiale" Bucuresti, „Dineu cu prosti" de Francis Veber, regizat de Ion Caramitru in anul 2010, revine, in zilele de 18, 19 si 20 februarie, de la ora 20.00, la Sala „Ion Caramitru".

