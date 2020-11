Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ungare au raportat marți un numar record de 3.989 de contagieri cu coronavirusul in ultimele 24 de ore și 84 de decese. 80 % dintre așezarile din aceasta țara sunt afectate de infectarile cu COVID-19, transmite Reuters, citata de Hotnews.ro. Numarul total al persoanelor care au contractat…

