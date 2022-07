Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat Dirty Dancing, cu celebra melodie "Time of my Life". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in semifinala sezonului 17. Moment cu totul spectaculos in semifinala show-ului transformarilor.

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au facut senzație și in ediția de astazi de la Te cunosc de Undeva! Cei doi concurenți au reușit sa surprinda juriul, dupa ce s-au transformat in J.Lo & Shakira și au intrpretat celebra piesa "Let's get loud".

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat Shakira and Jennifer Lopez, la Super Bowl. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șaptea ediție a sezonului 17. Cei doi au facut un show incendiar.

- Gafa uriașa la un post de televiziune. Cum au ajuns manelele in direct la canalul de știri. S-a intamplat duminica, la ora 13.09, in timpul jurnalului de știri, in timpul unei pauze de publicitate. De altfel, pe fundalul piesei, care se auzea clar, din regie, apare și prezentatoarea care canta, fara…

- La sfarșitul celei de a cincea ediții a noului sezon de la Te Cunosc de Undeva, ruleta a decis ca echipa formata din Dima Trofim și Alexia Țalavutis sa se transforme in Lady Gaga și Bradley. Iata ce transformare spectaculoasa au avut cei doi in timp ce interpretau piesa "Shallow".

- Andra e una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din Romania. Ea e casatorita din anul 2008 cu Catalin Maruța, care e prezentator la Pro TV. Din cauza emisiunilor lui, oamenii au judecat-o, la evenimentele pe care le-a avut a primit intrebari neașteptate din partea lor. In cel mai recent…

- Michael Jackson este artistul care i-a ajutat pe Alexia si Dima sa castige prima ediție din sezonul 17 Te cunosc de Undeva! Iata momentul spectaculos care i-a dus in varful clasamentului și a impresionat jurații.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dima Trofim, unul dintre cei mai apreciați cantareți din țara noastra, dar și colega lui, Alexia Țalavutis, au oferit detalii din culisele emisiunii „Te cunosc de undeva”. Sezonul 17 vine cu mari surprize pentru telespectatori.