Stiri pe aceeasi tema

- De regula, atunci cand o mașina clasica este restaurata, sunt pastrate toate componentele originale: caroseria, interiorul și, bineințeles, motorul. Insa, in cazul acestui exemplar clasic BMW 3.0 CSL, vechiul motor de 3.0 litri cu 6 cilindri in linie a fost inlocuit cu unul electric. Exemplarul prezentat…

- Ce este o baterie de mașina și cum funcționeaza? Bateria mașinii este un dispozitiv electrochimic care stocheaza energia electrica și o pune la dispoziție dupa cum este necesar pentru a porni motorul, a furniza energie electrica pentru lumini, radiouri și alte echipamente electrice atunci cand este…

- Sunt aspecte prin care Mercedes-Benz EQS 580 4Matic se recomanda ca un automobil de top. Fireste, asa ceva are si un pret situat foarte sus. Dar cu autonomia de croaziera rapida, cum sta? La o masina atat de mare (lungime de 5216 mm, masa proprie de 2582 kg) e nevoie si de o baterie mare, astfel incat…

- Prima super-mașina electrica dezvoltata integral in Romania. Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine la București sa o vada Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine in Romania pentru a participa la lansarea primului concept de supercar electric dezvoltat integral in Romania, anunța un comunicat…

- Femeia era cu doi copii mici in masina si astepta de o ora ca politistii sa-i dea procesul-verbal soferului. A sunat la 112, fiind apoi amendata pentru asta. A atacat in instanta sanctiunea, iar judecatorii i-au dat dreptate. O ieseanca a fost amendata pentru ca a indraznit sa-i intrebe pe politisti…

- Constructorul japonez a lansat o noua versiune cu motor hibrid pentru modelul Juke. Mașina va fi destinata pieței europene, iar vanzarile vor debuta in aceasta vara. Noul Nissan Juke Hybrid dispune de un motor termic pe benzina, de 1.6 litri, care produce 94 de cai putere de unul singur. Acesta este…

- Ai achiziționat de curand o mașina electrica sau intenționezi sa faci acest lucru in viitorul apropiat? Atunci este important sa alegi o stație de incarcare electrica pentru mașina ta. Cu ajutorul acesteia vei putea economisi nu doar bani ci și timp.Orice proprietar de mașina știe cat de important…