- Romania este campioana europeana la volumul active bancare imobilizate in creditul guvernamental, a declarat miercuri Eugen Dijmarescu, coordonator Grup de lucru, Biroul economie financiara-economie reala, Banca Nationala a Romaniei. "Un lucru care ne frapeaza este cel vizand sectorul guvernamental.…

- Indicatorii de sanatate financiara a sectorului bancar din Romania s-au mentinut la valori adecvate dupa declansarea pandemiei, acestea fiind comparabile sau usor mai bune fata de mediile europene, a declarat, marti, Florin Dragu, sef Serviciu la Directia Stabilitate Financiara din Banca Nationala…

- Conducerea clubului de handbal feminin Dunarea Braila a anunțat ca a transferat-o pe Amanda Kurtovic, inter dreapta, campioana olimpica, mondiala și europeana cu naționala Norvegiei. Kurtovic este cea mai titrata jucatoare care va îmbraca tricoul echipei brailene. Ea este campioana olimpica…

- În ce privește securizarea propriilor fonduri, UE face o treaba destul de proasta. Dupa cum ea însași admite, cam o jumatate de miliard de euro se evapora în fiecare an. Un nou parchet la nivelul întregului bloc, dedicat luptei cu fraudele cu fonduri UE, este un început…

- La competitie participa 25 de liceeni proveniti din diferite state europene, grupati in 5 echipe, precizeaza Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" reprezinta Romania la etapa europeana a Sci Tech Challenge prin elevul Matei Eugen Vladut, din…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca numarul angajatilor incadrati cu salariul minim pe economie a ajuns la 1,6 milioane, informeaza News.ro.Raluca Turcan precizeaza ca numarul lucratorilor cu salariul minim pe economie a crescut de cinci ori in ultimii cinci ani. "Exista o realitate pe care trebuie…

- “AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, anunta vanzari in valoare de peste 15 milioane euro a creditelor bancare intermediate in primul trimestru al anului 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea deriva cu precadere din orientarea romanilor…

- Economie Cinci focare de pesta porcina africana mai sunt active in județ mai 5, 2021 12:53 Doua focare de pesta porcina africana au fost stinse, la nivelul județului, in intervalul 23 – 28 aprilie, iar numarul de focare active a scazut la cinci, potrivit celei mai recente informari a ANSVSA. In perioada…