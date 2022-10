DIICOT, percheziții la o companie controlată de Gazprom. Posibile scurgeri de informații secrete despre resursele României Procurorii DIICOT au facut luni mai multe percheziții in Timisoara si in Bucuresti, o parte dintre acestea fiind la puncte de lucru ale firmei NIS Petrol, controlata de compania ruseasca Gazprom Neft. Ancheta vizeaza transmiterea ilegala de date informatice si secrete de serviciu, conform unor surse judiciare. Anunțul oficial al DIICOT: “La data de 3.10.2022, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara efectueaza 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti si Timisoara, parte dintre acestea desfasurandu-se in sediul si punctele de lucru apartinand unei companii multinationale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

