DIICOT: În ultimii 15 ani, au fost confiscate 8 tone de cocaină, 12 tone de cannabis DIICOT sustine ca, in cei 15 ani de activitate, procurorii de la aceasta structura au confiscat 8,73 tone de cocaina si heroina, 12,69 tone de cannabis/rezina de cannabis, 9 tone de precursori droguri, precum si 1.064.565 comprimate de droguri sintetice (ecstasy si LSD). Cu ocazia aniversarii a 15 ani de la infiintare, DIICOT a dat publicitatii un scurt bilant a activitatii sale din perioada 2004 - 2019. Astfel, DIICOT a solutionat 105.868 de dosare, dintre care 15.250 cauze au fost trimise in judecata, iar in 2.022 de dosare au fost incheiate acorduri de recunoastere a vinovatiei. In aceeasi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

