Stiri pe aceeasi tema

- Patru membri ai unei grupari specializate in trafic de droguri au fost arestati preventiv, iar un alt suspect a fost plasat in arest la domiciliu, a anuntat, duminica, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Cei cinci sunt cercetati pentru savarsirea…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunta ca Tribunalul Galati a admis o solicitare privind valorificarea anticipata a unui autovehicul de lux Lamborghini Aventador, confiscat de DIICOT intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunta ca Tribunalul Galati a admis o solicitare privind valorificarea anticipata a unui autovehicul de lux Lamborghini Aventador, confiscat de DIICOT intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor…

- ”In luna martie 2021, Tribunalul Galati a admis solicitarea ANABI privind valorificarea anticipata a unui autovehicul Lamborghini Aventador aflat in administrarea Agentiei. In aceasta speta avand ca obiect cercetarea infractiunilor de constituire grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic…

- Procurorul Angela Mirela Van, din cadrul Parchetului Județean Vrancea, va soluționa dosare pentru urmatoarele 6 luni la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul teritorial Ploiesti. Angela Van era deja delegata la aceasta unitate de parchet…

- Dosarul in care Bodi este anchetat s-a lasat și cu arestari, nașul lui Alex Bodi, Adrian Tamplaru fiind condamnat definitiv la 2 ani și 3 luni inchisoare. In același dosar a fost audiata ca martor și Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, cu care acesta are o fetița. In urma cu cateva luni, fostul…

- Un barbat a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru ca ar fi vandut droguri pe raza municipiului Iasi, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de DIICOT,…

- Inculpatii au distribuit catre consumatori droguri de risc si mare risc, precum si substante cu efect psihoactiv.La data de 04.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de…