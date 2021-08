Stiri pe aceeasi tema

- ine sunt interlopii care fac legea in Capitala. Gruparea Geamanu are in structura luptatori de box si MMA. Santajau oameni de afaceri Greii lumii interlope au fost deranjati astazi de perchezitii in Bucuresti si inca cinci judete. Au fost vizitati de mascati liderii clanului Geamanu, recunoscut pentru…

- Procurorii si politistii efectueaza, miercuri, 18 perchezitii in Capitala si in alte patru judete pentru destructurarea unei grupari specializate in camata si santaj, a informat DIICOT. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca vizate ar fi gruparile conduse de Eugen Preda, cunoscut…

- 18 percheziții sunt in desfașurare, miercuri, la locuințele mai multor camatari dintr-un cunoscut clan din Capitala. Este vorba despre membri ai clanului Luptatorilor, printre care Petre Geamanu și Eugen Preda. Ei sunt banuiți ca ar fi șantajat mai mulți oameni de afaceri din domeniul imobiliar. Perchezițiile…

- Alexandru Panișoara, președinte al Asociației pentru Dreptul Urbanismului și fost vicepreședinte din Salvați București, a anunțat ca a depus plangere penala la DIICOT impotriva Primariei Generale. Acesta reclama abuz in serviciu și constituirea de grup organizat. ”Am depus denunț privind infracțiunea…

- Procurorii DIICOT – Structura centrala, impreuna cu IGPF si IGPR, efectueaza, miercuri dimineata, 17 perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat in savarsirea de fraude informatice, inselaciune…

- Procurorii DIICOT - Structura centrala, impreuna cu IGPF si IGPR, efectueaza, miercuri dimineata, 17 perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat in savarsirea de fraude informatice, inselaciune…

- Procurorii DIICOT – Structura centrala, impreuna cu IGPF si IGPR, efectueaza, in aceasta dimineața, 17 perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat in savarsirea de fraude informatice,…

- Procurorii DIICOT au clasat o parte a plangerii depuse de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, impotriva jurnalistului Catalin Tolontan pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, iar pentru infractiunea de santaj a fost declinata competenta catre Parchetul de…