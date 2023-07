Digitalizarea afacerii: TOP 5 beneficii oferite de un program de facturare Am intrat intr-o epoca de aur a inovației in afaceri. Digitalizarea reprezinta o prioritate pentru toate firmele care cauta succesul și vor sa atinga obiectivele de performanța. Dar pentru eficientizarea activitaților din departamentele de contabilitate și financiar trebuie eliminate hartiile și introduse facturile electronice. Iar, cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin intermediul unui program de facturare integrat cu sistemul ERP. Iți explicam in acest articol ce inseamna un program de facturare, ce beneficii aduce companiilor și cum poate fi implementat rapid și personalizat. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul cu șina a fost interzis, iar instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara copii ale avizelor sau ale documentelor care au fost emise de catre alte instituții publice. Prevederile sunt parte dintr-o lege inițiata și promulgata in ianuarie 2023 și care a intrat in vigoare pe 4 iulie 2023.…

- Raportarea facturilor electronice pentru toate tranzacțiile dintre companii, business to business (B2B), in sistemul Ro e-Factura va deveni obligatorie incepand din ianuarie 2024, odata ce Comisia Europeana va pune in aplicare derogarea solicitata de Ministerul Finanțelor, conform Propunerii de decizie…

- Material de opinie de Adrian Teampau, Director, și Radu Todiraș, Manager, Impozitare Indirecta, Deloitte Romania Romania va aplica sistemul RO e-Factura generalizat, de la 1 ianuarie 2024, pentru toate tranzacțiile realizate intre firmele (persoane impozabile) stabilite in țara noastra. Sistemul este…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, toate tranzacțiile dintre firmele din Romania vor fi gestionate prin sistemul RO e-Factura. Acesta funcționeaza din 2022, dar a fost obligatoriu doar pentru anumite tipuri de facturi. Romania a cerut insa Comisiei Europene, in 2022, permisiunea de a extinde sistemul la toate…

- In esența, un credit auto pentru firme funcționeaza ca un capital pentru investiții.Prin urmare, daca dorești sa cumperi o mașina sau un camion pentru a-ți scala afacerea, este important sa știi ce inseamna și cum funcționeaza acest tip de imprumut, precum și ce condiții trebuie sa-l indeplinești pentru…

- Imbunatațirea constanta este un element crucial in succesul unei afaceri din domeniul HORECA. Competiția este acerba, iar standardul de calitate livrat trebuie dus intotdeauna la cel mai inalt nivel. Tocmai de aceea, e important sa optimizezi toate procesele pe care angajații tai le parcurg zilnic.Cu…

- Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local a atribuit doua contracte care vizeaza servicii de mentenanta la sistemul informatic de evidenta si gestiune financiar contabila TDLSoft2, in perioada 01.05.2023 30.04.2024 Valoarea contractelor este 200.000 lei fara TVA si au revenit…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a fost semnat contractul pentru achiziționarea serviciilor de retrodigitalizare a arhivei, ceea ce inseamna ca municipalitatea incepe sa-și treaca documentele intr-o arhiva electronica. „Pentru protejarea datelor și facilitarea accesului cetațenilor, Primaria Timișoara…