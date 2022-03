Digital: Ce va găzdui, în premieră, Muzeul Naţional de Artă Timişoara Muzeul National de Arta Timisoara (MNArT) va gazdui, in premiera, incepand de vineri, galeria digitala Micro-Folie, un adevarat muzeu digital mobil, care reuneste colectii impresionante de capodopere din 12 institutii culturale si muzee de prestigiu din Franta. Evenimentul este realizat in parteneriat cu Institutul Francez Timisoara, cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, prin amabilitatea Ministerului Culturii din Franta si a coordonatorului „La Villette”. Micro-Folie reuneste colectii din Muzeul Louvre, Centrul Cultural Georges-Pompidou, Chateau de Versailles, Muzeul National Picasso-Paris,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

