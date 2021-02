Stiri pe aceeasi tema

- Tiger Woods a fost implcat intr-un accident grav de mașina, in Los Angeles. S-a intamplat marți dimineața, iar jucatorul a fost transportat de serviciile de urgența la spital, a notat Sky News. Tiger Woods a suferit mai multe rani. Tiger Woods, accident grav. A ajuns la spital de urgența Sportivul ar…

- Superstarul golfului profesionist Tiger Woods, 45 de ani, a suferit marti dimineata "mai multe rani la picioare", necesitand o interventie chirurgicala, dupa ce a iesit de pe sosea si s-a rostogolit de mai multe ori in timp ce circula, singur, la volanul masinii sale in apropiere de Los Angeles,…

- Washington, 24 feb /Agerpres/ - Superstarul golfului profesionist Tiger Woods, 45 de ani, a suferit marti dimineata "mai multe rani la picioare", necesitand o interventie chirurgicala, dupa ce a iesit de pe sosea si s-a rostogolit de mai multe ori in timp ce circula, singur, la volanul masinii sale…

- Tiger Woods (45 de ani), unul dintre cei mai mari jucatori de golf din istorie, a suferit un grav accident de circulație in apropiere de Los Angeles. Sportivul american se afla in spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Mark Steinberg, agentul lui Tiger Woods, a confirmat accidentul…

- Pilotul de Formula 1 Fernando Alonso a revenit pe bicicleta dupa accidentul suferit in urma cu zece zile, informeaza marca.com, potrivit news.ro. Sportivul echipei Alpine-Renault a suferit un accident in Elvetia, la 11 februarie, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe un drum. El a fost…

- Viitorul primește vizita lui Poli Iași intr-un meci contand pentru etapa 24 din Liga 1. Partida va incepe la ora 20:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei 24 pot fi vazute AICI Viitorul - Poli…

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din Malini, a suferit leziuni grave, fracturi la ambele picioare, dupa ce europaleți care erau manevrați de un utilaj au cazut peste el. Gravul accident s-a petrecut joi dupa-amiaza, in jur de ora 17.00, la sediul II Lehaci Constantin din Malini.Polițiștii ...

- Azi se disputa finale Campionatului Mondial de handbal masculin. De la 15:30 e finala mica, Spania - Franța, iar de la 18:30 e meciul pentru aur, Danemarca - Suedia. Ambele partide sunt liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe DigiSport. liveSCORE de la 15:30 » Spania - Franța Franța va juca in finala mica…