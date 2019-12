Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Cimitirului Invalizilor din centrul Berlinului a descoperit ca mormantul fusese deschis joi. Ramasitele, insa, nu au fost profanate, a declarat un oficial, potrivit BBC. Heydrich a fost unul dintre personajele cheie care au orchestrat crimele in masa din Germania nazista impotriva evreilor.…

- Apele din jurul insulei au fost contaminate de eruptia masiva, ceea ce a facut ca vizibilitatea sa fie redusa. "Scafandrii au raportat ca au vazut pesti morti ajunsi la mal, dar si plutind pe apa. De fiecare data cand ies la suprafata, scafandrii sunt decontaminati cu apa proaspata", a precizat politia…

- Un paramedic ajuns pe White Island (Insula Alba) din Noua Zeelanda pentru a ajuta victimele eruptiei vulcanice a declarat marti ca ceea ce a vazut pe insula a fost o ''experienta socanta'', asemanand scena cu recenta miniserie de televiziune ''Chernobyl'', relateaza Reuters.…

- Politistii din Teleorman au deschis un dosar penal in rem si fac cercetari pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce un barbat care s-a prezentat la o sectie de votare a constatat ca pe numele sau fusese trimisa o cerere pentru deplasarea urnei mobile, alegatorul spunand…

- Scandal monstru, vineri la pranz, in sediul Primariei Bacau. Viceprimarul Constantin Scripaț a sunat la 112, dupa ce nu și-a mai putut descuia ușa de la birou. Potrivit relatarilor unor martori, viceprimarul Constantin Scripaț a reclamat, inaintea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O tanara in varsta de doar 21 de ani, din localitatea Ticleni, judetul Gorj, a murit la Spitalul Clinic din Craiova, la putin timp dupa ce o cezariana care a fost efectuata la Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti.