- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian sau…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Gigantul american din domeniul informaticii Apple a anuntat sambata ca isi va inchide toate magazinele de pe teritoriul Chinei continentale pana pe 9 februarie in contextul epidemiei de pneumonie virala cu coronavirus, care a provocat deja 259 de decese in aceasta tara, informeaza AFP.Compania…

- 17 orase cu o populatie de trei ori cat a Romaniei sunt in carantina in China. Milioane de oameni sunt acum prizonieri in propriile locuinte. Transportul public a fost suspendat. Strazile sunt goale, doar in caz de urgenta oamenii mai ies din casa si doar cu masti de protectie.

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…

- O clasa de fosile din perioada Ediacaran, datand din urma cu 610 milioane de ani, a fost descoperita in regiunea numita ''Weng'an Biota'' din provincia Guizhou situata in sud-vestul Chinei, care prefigureaza originea evolutiva a embiologiei animale, relateaza vineri Xinhua.