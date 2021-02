Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la instalarea noului guvern, apar primele tensiuni in interiorul coaliției, in special intre USR PLUS și PNL. Problema principala este comunicarea, miniștrii USR PLUS fiind intr-o continua și agresiva campanie de imagine, iar ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, care s-a remarcat prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, redeschiderea școlilor incepand cu data de 8 februarie, cand incepe semestrul II. Seful statului a avut o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, al Sanatatii, Vlad Voiculescu, cu seful Departamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, redeschiderea școlilor incepand cu data de 8 februarie, cand incepe semestrul II. Seful statului a avut o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, al Sanatatii, Vlad Voiculescu, cu seful…

- Klaus Iohannis participa joi la o sedinta de lucru, la Palatul Cotroceni. In cadrul sedintei se va discuta despre redeschiderea scolilor.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 14 ianuarie a.c., ora 16:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa Prim ministrul Romaniei,…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19, la care vor participa Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Apararii Nationale, Nicolae…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații de presa dupa ședința de la Cotroceni cu mai mulți membri ai guvernului Cițu. ””Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei…

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca de Sarbatori nu se vor introduce restricții noi, cele de pâna acum ramânând în vigoare. „Pandemia, din pacate, e cu noi, chiar daca în ultimele zile avem relativ mai puține persoane infectate. Dragi români,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19, la care vor participa Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca,…