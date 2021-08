Stiri pe aceeasi tema

- O masa tacuta, alcatuita din peste 120.000 de cadavre, adunate in 20 de ani de razboi și ingropate de-a lungul și de-a latul planetei, din America și pana in Asia, asista indiferenta la spectacolul grotesc desfașurat in aceste zile in Afganistan. Indiferenței morților i s-a adaugat recent și nepasarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a imputat marti preluarea puterii de catre talibani "esecului autoritatilor afgane", incapabile sa impiedice "aceasta tragedie", dar a aparat angajamentul Aliantei, recunoscand totodata ca trebuie invatate "lectii, "relateaza AFP si Reuters. Fortele…

- Afganistanul este la un pas de prapastie, forțele de securitate retragându-se din fața ofensivei talibanilor, care controleaza marea majoritate a orașelor și zonelor rurale ale țarii, în timp ce Washingtonul și Londra anunța urmatoarea evacuare a cetațenilor și diplomaților lor din Kabul.…

- Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri transmise de Reuters, preluata…

- Fortele de securitate afgane au respins duminica un atac al talibanilor asupra unui centru provincial al unei provincii din nordul tarii, aflata la granita cu Tadjikistanul, cu ajutorul atacurilor aeriene, au anuntat autoritatile din Afganistan, transmite Reuters. Atacul talibanilor a fost…

- SUA au restituit oficial armatei afgane baza de la Bagram, cea mai mare din Afganistan, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii, citat de AFP. ‘Aerodromul din Bagram a fost predat oficial Ministerului…

