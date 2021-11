Dieta care ne scapă de durerile de cap: „Înainte eram disperat!” Expertii in domeniul sanatatii solicita mai multe cercetari privind dieta si migrenele, dupa ce medicii au dezvaluit ca un pacient care suferea de dureri de cap severe de peste un deceniu le-a eliminat complet dupa ce a adoptat o dieta bazata pe plante. Acesta a incercat medicamente prescrise, yoga si meditatie si a eliminat alimentele care puteau declansa migrenele in incercarea de a reduce severitatea si frecventa durerilor de cap, dar nimic nu a functionat. Migrenele au facut aproape imposibila desfasurarea activitatii sale profesionale, a spus el. Dar, la o luna dupa ce a inceput o dieta bazata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trend iși face loc pe rețelele sociale: persoanele care nu cred in beneficiile vaccinului impotriva Covid-19, dar care s-au imunizat din diferite motive, cauta metode prin care sa anuleze efectele serului.Indiferent daca ești de acord cu vaccinul sau nu, daca ai primit doza este gata. Nu il poți…

- Articolul VIDEO Medicii recomanda vaccinarea sezoniera antigripala, mai ales in cazul persoanelor din grupele cu risc se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In plin val patru al pandemiei de Covid-19, un alt dușman invizibil pandește odata cu sosirea sezonului rece. Este vorba despre gripa, infecție…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Noaptea de sambata a fost sub zodia protestelor…

- PSD anunța ca NU voteaza certificatul verde la locul de munca: „Niște lucruri care le fac extrem de greu de digerat de catre oameni” PSD anunța ca NU voteaza certificatul verde la locul de munca: „Niște lucruri care le fac extrem de greu de digerat de catre oameni” PSD nu va vota introducerea certificatului…

- Situația Covid-19 din Romania atinge cote maxime, dupa ce astazi a fost anunțata in București o rata de infectare de aproape 16 la mia de locuitori. Spitalele sunt pline, iar medicii trag semnale de alarma zilnice cu privire la haosul și suferința in mijlocul carora traiesc zilnic. Medicul Mihai Craiu…

- Weston Rowe, un barbat in varsta de 39 ani, are o dieta bazata pe carne cruda și s-a filmat de mai multe ori pentru urmaritorii sai mancand carne cruda de pui, vita și ficat de la aceste animale.

- Pe masura ce vaccinarea populației impotriva COVID-19 ia amploare in țarile dezvoltate, o intrebare revine cu insitența – ce urmeaza? Vor mai aparea alte mutații, se vor reinchide granițele? Cand se va crea imunitatea de grup și cand se va reintra intr-o normalitate stabila? La sfarșitul lunii iulie,…

- Ministerul Sanatatii a sesizat organele de cercetare penala in ultimele saptamani in cazul a 370 de persoane care au incercat sa obtina certificate de vaccinare in baza unor adeverinte posibil false, obtinute prin modificarea datelor, spune secretarul de stat al institutiei, Andrei Baciu.