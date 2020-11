Diesel, benzină sau electric - Ce aleg românii și ce cumpără ceilalți europeni În primele noua luni în România s-au înmatriculat 47.000 de mașini noi pe benzina, 22.000 diesel și aproape 1.400 de mașini full-electrice, iar la nivelul UE au fost 3,5 milioane de mașini pe benzina și 2 milioane de mașini diesel. Electricele au cel mai bun an, cu 290.000 de unitați, avans de 71%. Datele au fost publicate de ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).



La electrice, din totalul de 290.000 de unitați, 98.000 au fost în Germania și 70.000 în Franța, iar cifre mari au fost în alte doua țari care nu sunt membre UE: Marea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

