Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a fost plasat in carantina ca masura de precautie, in contextul pandemiei de coronavirus. Acesta se confrunta de mult timp cu probleme de sanatate și medicii au decis sa-l protejeze. Maradona are 59 de ani și antreneaza acum o echipa din tara sa, Gimnasia…

- Diego Maradona, legenda fotbalului argentinian, care se confrunta de mult timp cu probleme de sanatate, a fost plasat in carantina ca masura de precautie, in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza presa internationala. Maradona, care are 59 de ani, antreneaza acum o echipa din tara…

- Primarul Cristi Misaila a acuzat, ieri, lipsa de reacție din partea autoritaților centrale care ar fi trebuit sa stabileasca masurile ce trebuie aplicate pentru persoanele aflate in carantina dupa ce au venit din strainatate de teama coronavirusului. In cadrul unei conferințe de presa organizate vineri,…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o postare…

- Persoanele care nu respecta masurile privind carantina vor fi amendate sau pot face inchisoarea pana la doi ani, transmite Antena 3. - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor...

- Romania ramane cu un singur caz confirmat de infecție cu coronavirus – tanarul din Gorj care este purtator al virusului și este internat la Institutul Matei Balș, iar starea sa este buna. Pentru toți ceilalți suspecți testați, testele au ieșit negative (nu au virusul). 182 persoane se afla in acest…

- Ministerul Sanatații anunța ca persoanele care vin in Romania din localitațile italiene in care se inregistreaza epidemie de coronavirus vor fi plasate automat in carantina, pe o perioada de 14 zile. Vor fi suplimentate masurile de control și prevenire a infecției cu noul coronavirus la punctele de…

- Intr-un liceu din oraș au fost organizate spații de carantina pentru persoanele care se intorc din China și au intrat in contact cu persoane bolnave. Este vorba despre cateva camere din caminul unei școli care vor fi folosite de persoanele indicate de autoritațile medicale, anunța MEDIAFAX.Prefectura…