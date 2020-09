Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat ca "a anulat" discutiile comerciale cu China din cauza raspunsului la coronavirus, la cateva zile dupa ce o revizuire programata a "Fazei 1" initiale a acordului comercial a fost amanata, potrivit Agerpres.

- Guvernul Statelor Unite va plati grupului Johnson & Johnson peste 1 miliard de dolari pentru 100 de de milioane de doze ale unui posibil vaccin pentru noul coronavirus, in cadrul achizitiilor de vaccinuri si medicamente necesare tinerii sub control a pandemiei, transmite Reuters.

- Guvernul Statelor Unite ale Americii a acordat un sprijin in valoare de 1,6 miliarde de dolari companiei farmaceutice Novavax, in cadrul programului federal ”Operațiunea Warp Speed”, informeaza CNNSuma oferita Novavax este cel mai mare contract federal atribuit pana acum unei companii pentru gasirea…

- In timp ce in Statele Unite se sarbatorea Ziua Independenței, sambata ce o protestatarii anti-rasism din Baltimore au rasturnat o statuie a lui Christopher Columb pe care au distrus-o aproape in totalitate, noteaza CNN.In cadere, statuia s-a spart in mai multe bucați care au fost luate de catre protestatari…

- Kimberly Guilfoyle, 51 de ani, iubita fiului cel mare al președintelui american și oficial al echipei de campanie a lui Donald Trump, ar fi fost testata pozitiv cu coronavirus, a informat CNN.Kimberly, care nu dezvolta simptome, urma sa participe la evenimentul de la Muntele Rushmore, acolo unde liderul…

- Tanara atleta din Bacau, Petronela Simiuc Panica, da o mana de ajutor americanilor pe timpul pandemiei, in timp ce se pregatește de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Petronela a studiat in Statele Unite ale Americii, la Universitatea din Toledo si s-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pandemia de COVID-19 este departe de a se fi incheiat, atata timp cat nu exista un vaccin, iar oamenii nu ințeleg importanța distanțarii sociale și importanța normelor de igiena. Drept dovada, o țara a inregistrat 69.000 de cazuri in decursul a 48 de ore. Este vorba despre Brazilia, dupa cum arata statisticile…