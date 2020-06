Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american si candidat la prezidentialele din noiembrie, Joe Biden, a anuntat duminica dupa-amiaza ca a mers la locul unei manifestatii care a avut loc sambata impotriva rasismului in statul sau, Delaware, dupa moartea lui George Floyd, un afro-american, in mainile politiei, relateaza…

- CHIȘINAU, 29 mai – Sputnik. Leul se apreciaza fața de principalele valute de referința. Datele Bancii Naționale arata o scadere și a dolarului american, dar și a monedei unice. Astazi un dolar este cu 8 bani mai ieftin, iar euro a scazut cu 10 bani. Astfel, pentru un dolar american vom plati…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8422 lei pentru un euro, in scadere usoara, cu 0,01% fata de nivelul de 4,8425 lei pentru un euro atins joi. Dolarul a crescut cu 0,59%, la 4,4424 lei pe unitate.Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunța un curs de referinta de 4,8392 lei/euro, 4,4783 lei/dolar, 5,4272 lei/lira sterlina, 4,6037 lei/franc elvetian. Cursul de referinta de vineri, 15 mai, a...

- Lavinia Postolache este cea mai norocoasa romanca din America și pe buna dreptate, caci se invarte doar in cercurile exclusiviste de la Hollywood. Recent, Lavinia și-a serbat ziua de naștere alaturi de soțul ei și de micuțul lor. Norocul a „lovit-o” pe romanca dupa ce a fost admisa la Academia de Film…

- Și petrolul Brent, de referința pentru Europa, a scazut pana la 23,68 dolari, dupa ce in SUA prețurile au ajuns pe teritoriu negativ Pretul petrolului Brent cu furnizare in iunie a scazut marti dimineata cu 7,4% si s-a situat la 23,68 dolari, din cauza colapsului cererii determinat de criza COVID-19…

- Masura a fost aprobata azi de Ministerul Sanatații, in contextul in care Romania a trecut intr-o noua faza epidemiologice ce impune noi masuri. Ca urmare a creșterii numarului de decese – care a ajuns la 387, conform ultimei raportari facute in urma cu puțin timp – specialiștii epidemiologi, cei…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8246 lei/euro, in scadere cu 0,02% de la nivelul atins marti, de 4,8254 lei/euro. Dolarul s-a apreciat cu 0,34%, la 4,4133 lei pe unitate, potrivit news.ro.Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs…