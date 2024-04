Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Occident, situația din Ucraina este doar o chestiune de poziție tactica, dar pentru Rusia este o chestiune de viața și de moarte. Președintele rus Vladimir Putin a declarat acest lucru intr-un interviu acordat lui Pavel Zarubin. Așa a raspuns șeful statului rus la o intrebare despre partea istorica…

- Jurnalistul american Tucker Carlson crititca finanțarea Ucrainei și susține ca forțele de la Kiev nu vor rambursa niciodata banii catre Washington. „Acesta este doar un mod mai necinstit de a trimite mai multe arme nesocotite in regiune, de a intarzia inevitabilul acord de pace și de a ucide mai mulți…

- Profesor de științe politice la prestigioasa Universitate Syracuse din Statele Unite ale Americii, Brian Taylor, a analizat, intr-un interviu pentru "Adevarul", declarațiile facute de Vladimir Putin in cadrul controversatului interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson.

- Interviul luat de jurnalistul american Tucker Carlson lui Vladimir Putin a facut deja inconjurul lumii și sunt, probabil, mulți oameni care se intreaba cum de... The post Ce minciuni a spus Putin in interviul cu Tucker Carlson? Jurnalistul american nu l-a contrazis appeared first on Special Arad · ultimele…

- In interviul acordat pe 6 februarie jurnalistului american Tucker Carlson si difuzat in seara de 8 februarie, Vladimir Putin a spus ca fostul presedinte american George W. Bush a impins extinderea NATO din Europa de Est catre Ucraina, afirmand ca acesta a fost "un tip atat de dur", scrie Rador Radio…

- Vedeta americana Tucker Carlson, care se afla in prezent intr-o vizita in Federația Rusa, a anunțat ca il va intervieva pe președintele Vladimir Putin. „Suntem aici pentru a-l intervieva pe președintele Rusiei, Vladimir Putin”, a declarat vedeta conservatoare. De ce Putin a invadat Ucraina? „Mulți americani…

- Vestea momentului vine din Moscova. Putin urmeaza sa fie intervievat de prezentatorul american Tucker Carlson. Ar fi primul interviu pe care presedintele rus il acorda unui jurnalist occidental de la invazia Ucrainei. Carlson este o figura controversata in Statele Unite si este cunoscut pentru critica…

- Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca il va intervieva in curand pe președintele rus Vladimir Putin. El a postat un videoclip al viitorului interviu pe X.„Nu suntem aici pentru ca-l iubim pe Vladimir Putin. Suntem aici pentru ca iubim Statele Unite. Vrem sa ramanem prosperi și liberi.…