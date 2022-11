Dicționar de vise. Ce înseamnă dacă îți apare un cal negru în vis Dicționar de vise. Ce inseamna daca iți apare un cal negru in vis. In general, calul care apare in vis semnifica rezistența , vitalitatea , mobilitatea , puterea și prestigiul. Imporanța este insa și culoarea calului pe care il visam. Spre exemplu, daca visezi un cal alb, acest lucru inseamna triumf asupra fortelor negative. Culoarea este pura si inocenta, conectandu-va la Marea Mama sau la fertilitate. Dicționar de vise. Ce inseamna daca iți apare un cal negru in vis Calul alb este un simbol pozitiv al protectiei si transcendentei in budism, mitologia greaca, celtica, hindusa si iraniana. Daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

