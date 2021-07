Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Spania, Catalin Stan, a fost reales, sambata, cu politia la usa, ca sa-l apere de cei care nu au fost lasati in sala. Aproximativ 100 de liberali au fost opriti la intrarea hotelului unde avea loc sedinta. Mai multi candidati la conducerea organizatiei au fost opriti de agentii…

- Polițiștii din Spania au intervenit in forța pentru eliberarea a doua surori romance care ajunsesera pe mana traficanților de carne vie. Fetele fusesra vandute chiar de catre parinți pentru “casatorii”. Potrivit anchetatorilor, acestea fusesera vandute pe 6000 respectiv 7000 de euro. Intr-o conferinta…

- Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, programate pentru sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta. Presedintele interimar al PNL Timis Alin Nica acuza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic la emisiunea moderata de Ionuț Cristache, la TVR 1, luni, la ora 17, spunand ca PNL minte din nou ca a caștigat alegerile locale parțiale, deoarece PSD a obținut 17 dintre primarii, iar PNL doar 15. Marcel Ciolacu s-a enervat dupa afirmațiile…

- Polițiștii au intervenit, duminica, la sediul USR PLUS din Focșani, in timpul alegerilor pentru conducerea filialei, dupa ce au fost lansate acuzații cu privire la fraudarea votului. “Polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la unele neințelegeri intre mai multe persoane, in municipiul Focșani,…

- Un scandal monstru a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, in familia Reghecampf-Prodanca. A fost alertata atat Poliția, cat și Salvarea. Potrivit unor surse judiciare, Laurențiu Reghecampf a fost cel care a sunat primul, in jurul orei 2.00, la numarul de urgența 112, pentru a solicita intervenția…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…

- Demolarile chioșcurilor de la metrou a continuat și in noaptea de miercuri spre joi, in stația Crangași. Comercianții nu s-au dat plecați ușor și s-au baricadat in magazine. Echipa Primariei Sectorului 6 s-a dus la stația de metrou Crangași, la miezul nopții, dupa ce metroul s-a inchis. De frica sa…