Diaspora nu l-a salvat pe Dan Barna, unde Dancila e sub 3%. Iohannis are de doua ori mai multe voturi

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Daca alegerile prezidentiale ar avea loc in acest weekend, Klaus Iohannis (PNL) s-ar clasa pe locul intai, urmat de Mircea Diaconu (Pro Romania-ALDE) si Viorica Dancila (PSD), arata un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Conform sondajului, Klaus Iohannis ar obtine 45,7% din "mentiunile…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca sondajul intern facut de USR in perspectiva alegerilor prezindențiale și aparut in presa reprezinta o manipulare ”in stil PSD”. Tomac susține ca Theodor Paleologu este singurul candidat aflat in creștere, in pofida faptului ca in sondajul USR ar figura sub…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Alianta USR PLUS va depune, vineri, semnaturile la Biroul Electoral Central pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale. Potrivit unui anunt al formatiunii, semnaturile vor fi depuse la BEC la ora 10:30. La eveniment va participa si Dacian Ciolos, dar si alti lideri…

- Circulatia rutiera in zona Aeroportului Otopeni va fi modificata, incepand de luni, in urma demararii de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord. "In vederea demararii de catre CFR a lucrarilor pentru legatura feroviara intre Aeroportul Henri Coanda si Gara…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Ryanair a anuntat, joi, lansarea unei noi rute din Bucuresti catre Londra (London Southend Airport), care va fi operata cu o frecventa de cinci zboruri saptamanale incepand din noiembrie 2019. Conform unui comunicat remis Ziare.com, clientii din Bucuresti pot acum sa-si rezerve vacantele in…