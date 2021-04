Diana Șoșoaca este revoltata de decizia Biroului Permanent al Senatului, de a o sancționa cu un avertisment scris. ”Sancțiunea deschide calea unei dictaturi”, spune Diana Șoșoaca, dupa ce parlamentarii au hotarat sa ii ia dreptul de a a mai reprezenta Senatul pentru trei luni, in urma constatarii unor abateri de la regulamentul intern. “E pentru prima oara in istoria Romaniei post-decembriste cand unui senator i se atrage atenția cu privire la opinii politice. Ce s-a intamplat in cazul meu e un precedent periculos. Aceasta sancțiune raportat la declarații și opinii politice, pentru ca incalca…