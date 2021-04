Fost membru al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), senatoarea independenta Diana Șoșoaca, susține ca a fost trecuta drept semnatar la o inițiativa legislativa de care nu are habar, solicita rectificarea și lanseaza un atac la dresa gruparii din care a facut parte. Parlamentarul arata ca, pe site-ul Senatului, apare la fișa ei de Senator o inițiativa legislativa cu privire la ceremoniile oficiale, in care ar fi inițiator alaturi de toți membrii AUR. „Este o minciuna! Nu mi-au spus, nu mi-au cerut voie, nu am participat la așa ceva niciodata. Nu ma intereseaza ceremoniile oficiale! In timp de…