- Ancheta contininua in dosarul „azilelor groazei”. INML face expertize medico-legale pentru 98 de batrani din cele trei centre din Voluntari și Afumați, la solicitarea anchetatorilor DIICOT. Expertizele ar urma sa stabileasca daca oamenii au fost batuți sau daca primeau prea multe sedative. De altfel,…

- A venit si prima demisie a unei persoane importante, dupa scandalul national numit „azilele groazei”. Șeful IPJ Ilfov a parasit funcția, marți seara. Dupa plecarea lui din funcție, ar urma sa fie schimbați și doi adjuncți ai sai, precum și conducerea poliției Voluntari. Cu toții sunt anchetați in dosarul…

- Apar noi detalii tulburatoare in cazul azilelor din Ilfov, in care batranii erau umiliți și supuși unor tratamente inumane. Unele dintre persoanele in varsta sau cu dizabilitați ar fi incercat sa se sinucida, arata procurorii DIICOT in referatul cu propunerea de arestare. Conform referatului procurorilor,…

- Trecerea „azilelor groazei” sub coordonarea secțiilor de boli psihice ar reprezenta o catastrofa medicala, avertizeaza deputatul Emanuel Ungureanu. Masura ar transforma aceste spații in „lagare”.

- Opinia publica, rețelele de socializare și oamenii, in general, sunt scandalizați in aceste zile de dezvaluirile despre abuzurile facute in așa-numitele azilele groazei din Voluntari. In ultimele 24 de ore avem parte de informații de ultima ora in cazul ”azilelor groazei” din Romania. Procurorii DIICOT…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat, vineri, pentru Digi24, ca instituția pe care o conduce nu avea informații despre azilele de batrani in care erau nereguli grave și ca nu are atribuții de control in acest caz. El astfel cere Guvernului sa schimbe legislația in vigoare și „sa…

- DIICOT anunta, miercuri dimineata, ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. „24... The post DIICOT a reținut 24 de inculpați in dosarul azilelor groazei din Ilfov. Ce rol avea consiliera Gabrielei Firea appeared…

- Senatorul PSD Bogdan Matei considera ca programul de guvernare este unul realist, care trebuie dus la indeplinire si a mentionat ca nu te poate impiedica nimeni sa faci acest lucru atata timp cat ai majoritate in Parlament. Deputatul PNL Adrian Cozma a afirmat ca desi pretul motorinei a scazut cu trei…