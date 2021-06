Diana Sosoaca a facut din nou scandal, marti, in Parlament in timpul motiunii de cenzura. Ea a venit cu un sac negru, pe care l-a fluturat prin fata premierului in timp ce acesta isi sustinea discursul. Sosoaca a venit la tribuna direct din grupul pesedistilor, fapt observat de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. „V-ati inscris in PSD? Vad ca stati acolo langa PSD”, i-a spus Orban lui Sosoaca. Sosoaca a sustinut din nou un discurs agresiv, iar la final a scos din geanta un sac mortuar. „26.000 de oameni au murit, vezi Doamne, de Covid ca sa aflam de la Ministerul Sanatatii ca doar…