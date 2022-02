Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Polițeanu, fost consilier al Monicai Macovei, fost ministru al Justiției in mandatul lui Traian Basescu, care este și deputat, dar și vicepreședinte al organizației USR Prahova, a depus plangere penala impotriva colegilor sai pe motiv ca au fost descoperite mai multe adeziuni falsificate. La congresul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, referitor la bursele de merit ale elevilor, ca acestea au un cuantum cu 400 de milioane mai mult fața de anul 2021, existand posibilitatea sa fie revizuite criteriile de acordare pentru clasele a V-a și a IX-a. ”Toți banii alocați pentru burse vor…

- Doi copii, unul de 13 ani si altul de 15 ani, sunt suspectati in cazul incendiului de la blocul din municipiul Constanta. Ei au fost identificati si audiati de politisti, noteaza News.ro. Un copil de 15 ani a fost reținut dupa incendiul de la blocul din Constanța, soldat cu 150 de apartamente afectate…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, de la Bruxelles, mesaje dure pentru procurori și judecatori atat in cazul scandalului in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca, cat și in cazul excluderii din magistratura a judecatorului Cristi Danileț. Astfel, Iohannis a declarat ca autoritațile…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost amendata de Poliție cu 500 de lei pentru ca nu a purtat masca sanitara in sediul Parlamentului. Ea a fost amendata in lipsa, motivul fiind incalcarea regulilor in vigoare pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID. In 22 noiembrie, Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL…

- Poliția Romana a transmis, miercuri, ca nu a facut niciun dosar penal jurnaliștilor italieni acuzați de Diana Șoșoaca pentru ca i-ar fi incalcat proprietatea. Oamenii legii i-au percheziționat pe ziariști, in momentul incidentului, deoarece senatoarea i-a acuzat ca dețin droguri. „Polițiștii Secției…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, marți, legat de decizia CSM de excludere din magistratura a judecatorului Cristi Danilet, ca va comenta despre aceasta situație doar dupa o hotarare definitiva a instanței, el precizand totuși ca CSM a riscat cu aceasta masura, daca nu o aplica de acum…

- Paul Stanescu, secretar general al PSD, a explicat, miercuri seara, la Antena 3,ce ministere va avea PSD și ce portofolii raman la UDMR și PNL, in cazul in care premierul va fi liberal. “Daca primul ministru este de la PNL, sigur ca PSD va avea 9 sau 10 ministere, in functie de rangul pe care […] The…