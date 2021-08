Stiri pe aceeasi tema

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…

- Regulile sunt facute pentru a fi incalcate. Pe aceasta premiza merge și Marilena Hagi care a fost surprinsa chiar in momentul in care a incalcat legea, caci soția fostului fotbalist n-a mai avut deloc rabdare la semafor și a trecut direct pe roșu.

- Recent, Naomi Campbell (51 de ani) a fost surprinsa de paparazzi in public pentru prima oara dupa ce a anunțat ca a nascut. Vedeta a fost fotografiata in timp ce iși facea cumparaturile intr-un supermarket. Deși a trecut doar o luna de cand a devenit mama, supermodelul a uimit pe toata lumea cu modul…

- Diana Matei șI Marian Cleante sunt impreuna de 18 ani și au un baiețel, pe Ianis, in varsta de 6 ani. Artista a vorbit pentru prima oara despre posibilitatea de a deveni din nou mama. Vedeta nu este insa pregatita pentru asta și explica de ce. „Cred ca aș spune cu fermitate ca ne oprim (n.r. – la un…

- Diana Matei și Marian Cleante sunt pregatiți sa devina parinți pentru a doua oara? Aceasta este intrebarea care le-a fost adresata artiștilor in timp ce se aflau intr-o emisiune de televiziune. Iar pentru ca nu au nimic de ascuns in fața fanilor lor, celebrii cantareț le-au dezvaluit adevarul. Iata…

- Diana Matei colaboreaza in premiera cu SHIFT și lanseaza „Minte-ma”, o piesa ce scoate in evidența momentele dificile dintr-o relație și felul in care fiecare accepta anumite situații delicate. Compus de catre artista alaturi de Shift, Șerban Cazan, Marian Cleante și Cristi Pașcu, „Minte-ma” este un…

- Dorian Boguța este unul dintre actorii romani care nu se pot plange de probleme financiare in pandemie. Cel mai probabil, banii pe care ii face ca regizor și producator sunt cei pe care i-a folosit cand și-a cumparat mașina de 100.000 de euro.