- Adina de la Heaven, Postelnicu pe numele ei adevarat, a devenit mama pentru prima data in urma cu aproape o luna. Vedeta a adus pe lume o fetita, desi in 2016 medicii nu ii dadeau nicio sansa pentru a ramane insarcinata.

- Cu doar o luna de zile in urma, Diana Dumitrescu a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Actrița este in culmea fericirii și nu mai poate sta departe de minunea din viața ei. Vedeta iși ține la curent admiratorii pe contul de socializare, iar in urma cu doua zile a trait o experienta mai neobișnuita…

- De o luna, Anca Serea crește și ingrijește nu cinci, ci șase copii. Ultima nascuta, bebelușa Leah, doarme alaturi de parinții sai, care au in plan sa se mute intr-o casa mai mare, in care numeroasa familie sa se simta confortabil și fiecare sa aiba camera lui. Mamica eroina din showbiz a bifat, zilele…

- Diana Dumitrescu a nascut un baiețel perfect sanatos pe care il va boteza cu numele Carol Anton. Indragita artista a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri Alin Boroi. Diana Dumitrescu a oferit un interviu, in exclusivitate, in Revista Unica, chiar cu puțin…

- Angelina Jolie, alatuyri de trei dintre copiii ei Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, si Angelina Jolie, 44 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. In anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor…