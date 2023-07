Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Hulpe a slabit 40 de kilograme dupa ce a nascut o fetița, in februarie. Prezentatoarea de la Pro TV a dezvaluit intr-un interviu pentru Unica cateva kilograme avea in sarcina, dar și cate a ajuns sa aiba acum, la mai bine de cinci luni de cand a devenit mama.La inceputul lunii februarie, Roxana…

- Dana Roba simte ca a renascut dupa ce și-a vazut moartea cu ochii. In urma cu patru saptamani, make-up artista a fost batuta de soțul sau, Daniel Balaciu, cu un ciocan in cap. La acel moment, medicii nu ii dadeau mari șanse de supraviețuire, avand in vedere starea sa de sanatate extrem de slabita. Dana…

- Gabriela Prisacariu este mereu atenta la soțul ei, iar soția prezentatorului TV ține cont de cateva lucruri pentru a nu-l supara. De aceasta data, Gabriela Prisacariu a marturisit ce a facut atunci cand s-a urcat la volanul bolidului de lux, asta pentru a nu exista discuții in relația ei. Iata la ce…

- Fosta Faimoasa de la ”Survivor Romania” s-a intors din Republica Dominicana dupa 5 luni de stat departe de casa. Jurnaliștii Click! s-au intalnit cu Carmen Grebenișan la un eveniment monden, la The Face Awards Powered by Avantaje unde au stat de vorba cu ea și soțul ei despre cum a fost in competiție,…

- Se spune ca fericirea este cel mai frumos machiaj pentru o femeie, iar Diana Dumitrescu demonstreaza din plin asta. Vedeta se simte implinita in relația cu Alin Boroi, impreuna cu care are un baiat, și radiaza.Diana Dumitrescu are, astazi, familia la care a visat intotdeauna și nu ar schimba cu nimic…

- Natalie Portman și soțul ei, Benjamin Millepied, sunt inca impreuna, in ciuda „greșeli uriașe” a lui Millepied. Pe scurt, Natalie a fost inșelata. Natalie Portman și soțul ei, dansatorul de balet Benjamin Millepied, se lupta pentru a-și salva casnicia, dupa ce ea a descoperit ca el a avut o aventura…

- Aplicație mobila l-a dat de gol pe soțul care trebuia sa ia copiii de la gradinița: Soția inșelata a dat cu mașina peste el și amanta / VideoO femeie care i-a lovit cu mașina pe soțul ei și pe amanta acestuia, dupa ce i-a surprins impreuna, a scapat de pedeapsa cu inchisoarea dupa ce și-a recunoscut…

- Denise Rifai recunoaște ca a suferit din dragoste, ca a facut și compromisuri și s-a lovit de tradare și dezamagiri. Un lucru important a invațat, insa, despre ea, in urma experiențelor urate prin care a trecut: nu poate accepta sa fie inșelata. Intr-un interviu acordat acum ceva timp revistei VIVA…