- Madalina Apostol și Nick Radoi s-au casatorit in secret? Iubita afaceristului s-a dat de gol pe rețelele de socializare, dupa ce a postat un mesaj emoționant de ziua partenerului ei de viața.

- Chiar daca viața vedetelor poate sa para luxoasa și lipsita de griji din afara, adevarul e ca multe celebritați ascund secrete grave de familie in spatele imaginii perfecte pe care o arata publicului, inclusiv unele detalii personale sfașietoare.

- 25 de femei sunt batute in fiecare zi in Romania, potrivit statisticilor oficiale de la Poliție. Fenomenul este in creștere și din cauza pandemiei COVID-19: oamenii au ramas fara locuri de munca, stau mai mult timp acasa, iar tensiunile sunt in creștere, spun psihologii. In primele 10 luni ale acestui…

- Taylor Swift a devenit printre cele mai discrete artiste cand vine vorba de viața amoroasa, iar un detaliu i-a pus pe jar pe fani. Internauții au sarit imediat la concluzia ca vedeta s-a casatorit in secret.

- Diagnosticul medicilor a cazut ca un traznet asupra intregii familii. Fetei i se declanșase o maladie care a fost descoperita mult prea tarziu și in urma prea multor investigații, scrie targovistenews.ro. Diana lucra in domeniul bancar, in luna septembrie se casatorise si isi dorea foarte…

- In Republica Moldova se produce gem si cascaval din cel mai rar lapte, cel de magarița. Inventia ii apartine unui francez casatorit cu o moldoveanca, care de 10 ani produce cascaval la Horodiste.