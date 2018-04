Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nominalizarea echipei a fost nou-venita concurenta, Geanina. Vladimir Draghia a criticat-o pe Diana Belbița, careia i-a spus ca a avut o reacție violenta. Cu toate acestea, a nominalizat-o pe Larisa: "Doar fiindca iți sunt loial, ca ai fost aici…

- Alina, fosta componenta a echipei Razboinicilor de la Exatlon Romania, a comentat pe marginea nominalizarii Dianei Belbița, din echipa Faimoșilor, la eliminare. Diana Belbița, Larisa și Geanina sunt cele trei concurente din echipa Faimoșilor care au fost propuse spre eliminare. Alina, care a fost eliminata…

- EXATLON ROMANIA, 17 APRILIE 2018. UPDATE 25: NOMINALIZARE ECHIPA - GEANINA NOMINALIZARE player of the week (Draghia) - "Pe mine nu ma pot propune. (...) M-a intristat ca ideea unei propuneri a starnit o reacție atat de violenta din partea Dianei. Aș fi preferat sa țipe la mine, la noi, decat…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- Exatlon 11 aprilie. Razboinicii au caștigat miercuri seara cu 10-9 și vor merge la o pizzerie. Giani Kirița a incins spiritele, dupa ce a pierdut punctual decisiv. El s-a razbunat pe Diana Belbița, la care a țipat. Luptatoartea de MMA i-a dat replica, printre lacrimi. „Nu consider ca a fost doar vina…

- EXATLON ROMANIA 2018: "Oltin in finala, hai Oltin ca poți", se scria pe Facebook. EXATLON ROMANIA. Imediat, internauții au raspuns prin diverse mesaje, precum: "O sa ajunga in finala fara sa vrea!" "Hai, Oltin, speram ca vei caștiga, chiar daca pana termini tu traseul, mai trec…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- "Il nominalizez pe Ionut Oncescu", a spus Giani Kirita. "E important sa tragem toti la aceeasi caruta si sa aducem puncte pentru echipa, asa ca o sa scurtez si o sa spun: Ionut Oncescu", a spus Diana Belbita Citeste si EXATLON. Cine este castigatorul surpriza al concursului de pana…