O femeie de 34 de ani si-a ucis tatal cu mai multe lovituri cu un cutit!

O femeie in varsta de 34 de ani a fost arestata preventiv, dupa ce, in urma unui conflict spontan cu tatal ei, i a aplicat barbatului mai multe lovituri cu un cutit.Victima a murit la scurt timp.Date oficiale "In data de 10.08.2023, in jurul orelor 13:10,… [citeste mai departe]