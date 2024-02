Stiri pe aceeasi tema

- Demisiile in Guvernul Recean par ca nu se opresc la remanierile din aceasta saptamina. Unele surse afirma ca fotoliul minstrului Culturii e gata sa cada. Deputatul PAS, Radu Marian, a evitat sa confirme, dar și sa infirme aceste informații și nici nu le-a numit „zvonuri”, așa cum a facut-o in cazul…

- Deputatul PAS Mihai Popșoi, vicepreședinte al Parlametnului, renunța la mandatul de parlamentar și preia șefia Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, dupa ce Nicu Popescu și-a anunțat, astazi, demisia.

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, care a ocupat aceasta functie in doua guverne si este in prezent si vicepremier, si-ar putea anunta demisia miercuri, cand a convocat o conferinta de presa, scrie presa de la Chisinau.Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE)…

- Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a venit cu un mesaj cu prilejul Zilei Diplomatului, noteaza Noi.md. „Odata cu aniversarea celor 32 de ani de la momentul istoric al depunerii cererii de aderare la Organizația Națiunilor Unite, astazi celebram și…

- Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Șefa statului Maia Sandu a semnat astazi un decret in acest sens. „Distincția este oferita in semn de inalta apreciere a profesionalismului manifestat…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, va cere, in cadrul celei de-a 30-a reuniuni anuale a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) de la Skopje, Macedonia de Nord, retragerea trupelor și armamentului rusesc de pe teritoriul…

- Constatarile de la Bruxelles arata ca Republica Moldova are cea mai buna dinamica de reforme dintre țarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta astazi de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, in cadrul unei conferințe de…

- Peste 120 primari din PD au participat la alegerile locale din 5 noiembrie pe lista PAS. Despre aceasta a declarat fostul lider democrat, ex-speaker, Dumitru Diacov, in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Eu nu am avut ca sarcina sa examinez, dar am facut așa o mica evaluare și poate nu e precisa cifra,…