DGPMB: Doi falşi stomatologi, audiaţi de poliţişti Doua persoane urmeaza sa fie audiate la sediul Serviciului Investigatii Criminale din Politia Capitalei, in urma perchezitiilor la sediul unui cabinet stomatologic neautorizat, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, vatamare corporala din culpa, fals material in inscrisuri oficiale, falsificarea de instrumente oficiale si folosirea instrumentelor false. "Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca, fara a avea drept de libera practica, o femeie si un barbat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

