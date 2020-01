Stiri pe aceeasi tema

- Parinții celor patru copii care și-au pierdut viața in incendiul devastator produs in noaptea de miercuri pe joi pe strada Memorandului din Timișoara se aflau in vizorul celor de la DGASPC Timiș inca de anul trecut, fiind banuiți de neglijarea copiilor. Totuși, rapoartele indicau ca ”totul este in regula”,…

- De la inceputul acestui an, Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului și-a schimbat numerele de contact. Astfel, DGASPC Brașov informeaza ca numerele de telefon pentru sediul din str. Apullum nr. 3, care deservesc persoanele cu dizabilitați, sunt 0268.428616 și 0268.414032. Din considerente…

- Primul pas a fost facut anul acesta: site-ul institutiei a fost adaptat pentru nevazatori! Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov a anuntat ca a continuat demersurile de a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la informatiile furnizate de institutie,…

- O fetita de 5 ani, care a fost batuta de mama sa cu o coada de matura, a fost preluata de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Magda Vasilache, potrivit Agerpres. Reprezentantii DGASPC…

- 180 de dosare de violenta domestica au fost inregistrate de la inceutul anului și pana acum, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Statistica a fost oferita de reprezentantii institutiei, cu prilejul Zilei Internationale pentru eliminarea violentei domestice,…

- Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici” din Stefanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante, de kinetoterapeut, studii superioare, la sala de gimnastica medicala. Mai multe detalii aici Relatii…