Dezvoltatorul imobiliar Ovidiu Șandor, numit Consul Onorific al Belgiei în România La Timișoara se deschide primul Consulat Onorific al Regatului Belgiei in Romania. Noul Consul Onorific este Ovidiu Șandor, cunoscut pentru dezvoltarea unor proiecte majore de reconversie urbana, precum City Business Centre sau cartierul ISHO din zona centrala a orașului, dar și pentru implicarea sa in domeniul cultural artistic prin activitatea Fundației Art Encounters. „Consulatul onorific de la Timișoara va face parte integranta din rețeaua belgiana din Romania și are scopul de a oferi asistența consulara cetațenilor belgieni și de a dezvolta relații economice și culturale intre cele doua țari. Noul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au instituit, marți, cod galben, in mai multe bazine hidrografice in care, pe fondul precipitațiilor abundente, este de așteptat sa se produca inundații. Avertizarea vizeaza și o parte a județului Prahova. "In intervalul 16.03.2021 ora 12:00 – 18.03.2021 ora 16:00 pe raurile din bazinele…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, recunoaște faptul ca au fost facute greșeli in elaborarea strategiei campaniei de vaccinare anti-coronavirus. „Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la Bruxelles si in statele membre”, a spus Frans Timmermans intr-un interviu…

- Construcția acestui combinat a durat 12 ani și a devenit un succes național mai repede decat s-ar fi așteptat oricine. 15.000 de oameni lucrau aici in anul Revoluției, iar capacitatea fabricii era de peste 100.000 de animale.S-a menținut la același nivel și in primii ani de dupa Revoluție. In 1991,…

- Germania se afla in centrul eforturilor de dezinformare rusesti mult mai mult decat orice alta tara din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al UE, informeaza dpa. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta noi restrictii la nivel national, dupa prelungirea starii de alerta (surse)"Niciun…

- Nu sunt anunțate alte drumuri naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta din cauza vremii nefavorabile sau a vreunui eveniment rutier.La aceasta ora se semnaleaza precipitații sub forma de ninsoare pe artere din județele Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Bihor, Maramureș, Alba, Botoșani și Prahova.De…

- Codul galben de ploaie și ninsoare este valabil de ieri, 9 februarie, ora 18:00 și pâna mâine, 11 februarie ora 12:00, conform unei avertizari meteorologice emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Printre fenomenele meteorologice…

- Respecta regulile de siguranța pentru a evita incidente grave! Zece persoane și-au pierdut viața, anul trecut, intoxicate cu monoxid de carbon Curațarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor arse de catre specialiști și repararea defecțiunilor la sobe ne feresc de intoxicații cu monoxid de…

- Proiectul SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale a ajuns la final, dupa o durata de 36 de luni de implementare. In total, 340 de persoane din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au participat la 16 cursuri gratuite de antreprenoriat, au fost depuse aproape 50 de planuri de afaceri și…