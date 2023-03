Stiri pe aceeasi tema

- Romania avea un rol cheie in cea mai mare rețea de producție de droguri descoperita in Europa. O fabrica de medicamente care funcționa aparent legal la noi era, in realitate, sursa de materie prima pentru alte doua fabrici de droguri din Polonia și Cehia și cateva rețele locale din alte state. Profitul…

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…

- ”Volumul tranzactiilor cu active imobiliare generatoare de venituri – birouri, spatii de retail, logistice si industriale si hoteluri – din Europa Centrala si de Est a revenit pe crestere anul trecut, evolutie sustinuta mai ales de performantele inregistrate de Romania si Slovacia. Romania a avut o…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…

- Drumul Romanilor 6.0, competiția de atelaje trase de caini, s-a anulat. Anunțul organizatorilor vine pe fondul lipsei de zapada chiar și din zona montana. Evenimentul ar fi avut loc intre 28 și 29 ianuarie. Anii trecuți, competiția a fost anulata din cauza pandemiei de Coronavirus. Evenimentul de anul…

- In iunie, au fost deja platite 2,4 miliarde euro pentru a sprijini 45 de propuneri de investitii, suma care va fi completata astazi cu o plata in valoare de 1,71 miliarde euro pentru sprijinirea altor 16, mai indica sursa citata. Proiectele vor contribui la modernizarea sistemelor energetice, la reducerea…

- ”In cel de-al doilea an de functionare, Fondul pentru modernizare a efectuat plati in valoare totala de 4,11 miliarde euro in sprijinul a 61 de proiecte derulate in opt tari beneficiare. Proiectele vor contribui la modernizarea sistemelor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in…

- Creșterea salariilor și scumpirea energiei plaseaza Romania pe poziția a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa Cehia, Polonia sau Ungaria, potrivit analiștilor.