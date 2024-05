Ce informații pot cere guvernele de la WhatsApp, în ce condiții și când pot fi respinse. Precizări oficiale ale META Ce informații pot cere guvernele de la WhatsApp, in ce condiții și cand pot fi respinse. Precizari oficiale ale META Ce informații pot cere guvernele de la WhatsApp și in ce condiții: WhatsApp nu poate sa reproduca și nu reproduce conținutul mesajelor utilizatorilor sai in raspunsurile sale la solicitarile guvernamentale. Informația oficiala vine chiar de la reprezentanții companiei Meta. Totuși, guvernele pot solicita unele informații. Acestea sunt analizate fiecare in parte, iar WhatsApp le poate […] Citește Ce informații pot cere guvernele de la WhatsApp, in ce condiții și cand pot fi respinse.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

