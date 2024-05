Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, s-a aflat, sambata, in judetul Bacau, pentru a vizita șantierele Consiliului Județean, Athletic Park, pavilionul Municipal al Spitalului Judetean de Urgenta, Catedrala „Inalțarea Domnului”. Ciolacu a fost insoțit de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele…

- Astazi, premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru in Buzau. In prima parte a programului sau, dupa pranz, preșdintele Camerei Deputaților a mers la cladirea noua a UPU Buzau, apoi a vizitat Centrul Cultural ,,I. C. Bratianu”, Bulevardul Unirii și Piața Daciei. Dupa aceste popasuri, a fost…

- Guvernul Romaniei, condus de Marcel Ciolacu, a adoptat, joi, 25 aprilie 2024, o hotarare ce elimina obligatia persoanei fizice majore, alta decat parinte sau tutore, care insoteste minorul la iesirea din tara, de a prezenta certificatul de cazier judiciar. Anunț major pentru acești romani Astfel, politistii…

- ”Sunt deosebit de onorat sa lansez astazi, impreuna cu Secretarul General al OCDE, domnul Mathias Cormann, Studiul Economic al Romaniei pe 2024. Este al doilea studiu consecutiv realizat de catre OCDE pentru tara noastra, dupa cel publicat in 2022. Pentru Romania, aderarea la OCDE este principalul…

- "Romania și Grecia au o legatura speciala și pot juca impreuna un rol cheie la nivel regional. Am fost bucuros sa il reintalnesc pe premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, la București și sa discutam despre proiectele comune in domeniul energiei, transporturilor sau digitalului. Romania și Grecia trebuie…

- Am convenit sa continuam procesul pentru aderarea completa a Romaniei la Schengen pana cand vom avea rezultatul final dorit de toți, spune Klaus Iohannis dupa intalnirea cu cancelarul austriac, Karl Nehammer. „In discuțiile avute astazi, la Cotroceni, cu Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, am convenit…

- La ora 10,30 a inceput intalnirea dintre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Intalnirea cu șeful statului roman se desfașoara la Palatul Cotroceni. Ulterior, de la ora 15, șeful guvernului de la Viena va avea o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, la Palatul…