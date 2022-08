Stiri pe aceeasi tema

- One United Properties a inregistrat un profit net de 347,8 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, in crestere cu 136%, si o cifra de afaceri consolidata de 675,9 milioane de lei, in urcare cu 56% fata de S1 2021, conform unui comunicat al companiei. Profitul brut al companiei a crescut mai…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Compania romaneasca ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunta lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investitii – holdingul de agricultura ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu in continua expansiune si cu activitati in distributia de input-uri, trading de cereale, productie agricola,…

- Compania germana Knauf va deschide doua noi fabrici in Romania. Angajarile vor curge pe banda, intrucat nemții vor investi 200 de milioane de euro. Cele doua fabrici care vor produce gips carton, profiluri metalice și materiale de izolații, vor genera nu mai puțin de 200 de noi locuri de munca. Apar…

- Grupul DIGI a virat 80 de milioane de lei in luna mai, catre bugetul de stat, suma ce reprezinta taxele și impozitele operațiunilor companiei de telecomunicații RCS & RDS și a tuturor entitaților din Grup, active pe piața locala. In primele cinci luni ale acestui an, valoarea contribuțiilor subsidiarelor…

- ”Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea si digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii…