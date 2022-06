Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat marti ca Finlanda si Suedia trebuie sa isi modifice legislatia pentru a putea adera la NATO, in caz contrar Turcia urmand sa faca uz de dreptul sau de veto, relateaza Reuters.

- Ungaria va obliga bancile, companiile de telecomunicatii, de asigurari, companiile aeriene, cele din sectorul energiei si marile lanturi de supermarketuri sa plateasca la bugetul de stat o mare parte din profiturile lor „in exces”, a anuntat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit agentiilor Reuters…

- Prim-ministrul italian Mario Draghi a declarat miercuri ca este increzator ca cererea Moscovei ca importatorii europeni de gaz din Rusia sa plateasca in ruble nu va conduce la o perturbare a livrarilor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- Ședința de criza la nivelul Uniunii Europene. Ministrii Energiei din statele membre UE se reunesc luni, 2 mai, de urgența, pentru a gasi o rezolvare la situația privind gazul rusesc pe care Putin spune ca-l va livra doar daca va fi platit in ruble.Blocul comunitar se straduieste sa vina cu…

- Ministerul economiei german susține ca deschiderea de conturi la Gazprombank și plata in acestea in dolari sau euro, urmand ca aceste monede sa fie schimbate in ruble din aceste conturi, nu reprezinta incalcarea sancțiunilor, relateaza Reuters.

- Statele Unite au impiedicat luni Moscova sa plateasca peste 600 de milioane de dolari din din rezervele deținute la bancile americane catre deținatorii de obligațiuni suverane ruse, o masura menita sa creasca presiunea asupra Kremlinului și sa-i secatuiasca rezervele de dolari americani, transmite Reuters.…

- Dezvoltatorii rusi de tehnologie construiesc o alternativa la magazinul Google Play al grupului Alphabet si intentioneaza sa o lanseze pe 9 mai, o sarbatoare nationala in Rusia care sarbatoreste victoria in Al Doilea Razboi Mondial, a declarat marti organizatia din spatele initiativei, transmite…