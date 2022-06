Stiri pe aceeasi tema

Lucrurile se precipita in Transnistria! Ministerul de Interne din Transnistria susține ca joi seara ar fi fost oprita incercarea de a da foc la doua instalații.

Cu porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia, exportatorii de cereale care cauta sa foloseasca porturile de la Dunare se confrunta cu o crestere rapida si nejustificata a tarifelor, a afirmat marti Vadym Denysenko, consilier la Ministerul de Interne, transmite Reuters.

Tristete si doliu in echipa emisiunii „Chefi la cutite", de la Antena 1. Unul din cei mai mari bucatari din show a murit. Familia acestui a confirmat decesul pe Facebook. Lino Bucci a murit. In 2019, el a participat la emisiunea culinara de la Antena 1, alaturi de familia sa, formata din soție și cele…

Un microfon a fost descoperit sub scaunul din biroul secretarului de stat Raed Arafat, la Ministerul de Interne. Dezvaluirea a fost facut la Realitatea Plus, in emisiunea „Controversat".

Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

Guvernul Rusiei anunța ca a inceput relații diplomatice cu regimul taliban, aflat la putere in Afganistan. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat de agenția rusa TASS. Ministerul de Externe al Rusiei l-a acreditat pe "primul diplomat trimis la Moscova de noul guvern…

Presedintele american Joe Biden a declarat sambata, la Varsovia, ca "nu este sigur" ca anunțul Rusiei de a-si concentra ofensiva asupra zonei Donbas inseamna o schimbare a strategiei sale in Ucraina, relateaza AFP. Intrebat de un jurnalist pe aceasta tema, el a raspuns concis: "Nu sunt sigur ca ei (rusii)…

Rusia anunța ca nu mai negociaza cu Japonia despre Insulele Kurile, ci le pastreaza, menținand astfel situația de ocupație care dateaza de la sfarșitul celui de-al doilea Razboi Mondial. Anunțul privind refuzul Rusiei de a mai negocia cu Japonia a fost transmis, la 21 martie 2022, de Ministerul de Externe…