- Poetul Mircea Dinescu a marturisit ca ar vrea sa-și vanda puloverul pe care l-a purtat la Revolutia din 1989, precizand in gluma ca doreste ca, in vremea capitalismului, sa castige si el ceva. Mircea Dinescu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca mai are puloverul…

- Poetul Mircea Dinescu nu crede ca Ion Iliescu a conspirat in 1989 pentru indepartarea lui Nicolae Ceausescu si a precizat ca nu l-a cunoscut pe cel care avea sa devina presedinte al Romaniei, inainte de Revolutie. Dinescu este convins ca daca Iliescu nu ar fi aparut in timpul Revolutie, el si alti participanti…

- Parlamentul marcheaza 30 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei, dupa Revoluția de la 1989. Este un moment dedicat reflecției privind modul de funcționare al actului constituțional, aplicarea acestuia și mai ales, a rolului sau in modernizarea societații romanești. PMP considera ca actuala putere…

- Voiculescu a scris marți dupa-amiaza, intr-o postare pe Facebook, ca Romania ocupa locul al patrulea in lume la numarul de infectari, ”in condițiile in care mii de teste sunt inca nealocate”, și tot locul al patrulea in ceea ce privește numarul deceselor. In top 5 se mai afla Rusia, care are o populație…

- Dupa ce DNA a anunțat ieri, 21 septembrie, ca a fost inregistrat un dosar penal privind modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID, Florin Cițu a declarat, miercuri, ca mai mulți miniștri ai sanatații au semnat comenzile de vaccin. Premierul l-a acuzat pe Vlad Voiculescu ca a semnat…