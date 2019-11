Accident mortal la Albesti. Un sofer a intrat cu masina in copac, pasagerul a decedat

Un accident de circulatie soldat cu moartea unui barbat in varsta de 55 de ani s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6, pe DN1D, in satul Albesti Paleologu. Un sofer in varsta de 53 de ani a pierdut controlul asupra volanului… [citeste mai departe]